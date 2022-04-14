Whiterock (WHITE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Whiterock (WHITE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Whiterock (WHITE) Informatie WhiteRock is a real-world asset protocol designed to tokenize economic rights to traditional financial assets like stocks, bonds, property, options, and derivatives. By bridging traditional finance with blockchain, WhiteRock unlocks global liquidity and simplifies access to equities, fixed income, and other investments. With a focus on transparency and efficiency, WhiteRock empowers users to trade tokenized assets seamlessly while complying with global regulations, reshaping the future of finance. WhiteRock is a real-world asset protocol designed to tokenize economic rights to traditional financial assets like stocks, bonds, property, options, and derivatives. By bridging traditional finance with blockchain, WhiteRock unlocks global liquidity and simplifies access to equities, fixed income, and other investments. With a focus on transparency and efficiency, WhiteRock empowers users to trade tokenized assets seamlessly while complying with global regulations, reshaping the future of finance. Officiële website: https://WhiteRock.fi Block explorer: https://solscan.io/token/ENWC66tsY6cyqSrd8a7S9ETc712xCcSAuGcRUwSMWhyo Koop nu WHITE!

Whiterock (WHITE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Whiterock (WHITE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 215.80M $ 215.80M $ 215.80M Totale voorraad: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Circulerende voorraad: $ 650.00B $ 650.00B $ 650.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 332.00M $ 332.00M $ 332.00M Hoogste ooit: $ 0.0030843 $ 0.0030843 $ 0.0030843 Laagste ooit: $ 0.000000247894022727 $ 0.000000247894022727 $ 0.000000247894022727 Huidige prijs: $ 0.000332 $ 0.000332 $ 0.000332 Meer informatie over Whiterock (WHITE) prijs

Whiterock (WHITE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Whiterock (WHITE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WHITE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WHITE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WHITE begrijpt, kun je de live prijs van WHITE token verkennen!

Hoe koop je WHITE? Wil je Whiterock (WHITE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om WHITE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je WHITE koopt op MEXC!

Whiterock (WHITE) Prijsgeschiedenis Door de WHITE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de WHITE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van WHITE Wil je weten waar je WHITE naartoe gaat? Onze WHITE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WHITE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!