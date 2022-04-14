Wall Street Pepe (WEPE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wall Street Pepe (WEPE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wall Street Pepe (WEPE) Informatie Wall Street Pepe Wall Street Pepe Officiële website: https://wallstreetpepe.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xccb365d2e11ae4d6d74715c680f56cf58bf4bf10 Koop nu WEPE!

Wall Street Pepe (WEPE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wall Street Pepe (WEPE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.76M Totale voorraad: $ 200.00B Circulerende voorraad: $ 200.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.76M Hoogste ooit: $ 0.0003455 Laagste ooit: $ 0.000014999825207656 Huidige prijs: $ 0.00004382 Meer informatie over Wall Street Pepe (WEPE) prijs

Wall Street Pepe (WEPE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wall Street Pepe (WEPE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WEPE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WEPE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WEPE begrijpt, kun je de live prijs van WEPE token verkennen!

Wall Street Pepe (WEPE) Prijsgeschiedenis Door de WEPE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de WEPE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van WEPE Wil je weten waar je WEPE naartoe gaat? Onze WEPE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WEPE token!

