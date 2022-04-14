Wen (WEN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wen (WEN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wen (WEN) Informatie A community coin to immortalize WEN culture. A community coin to immortalize WEN culture. Officiële website: https://www.wenwencoin.com/ Whitepaper: https://pitch.com/v/wenwencoin-k7y5xn/bf7a8128-1b3b-4fa3-b46f-0f78d24c1c32 Block explorer: https://solscan.io/token/WENWENvqqNya429ubCdR81ZmD69brwQaaBYY6p3LCpk Koop nu WEN!

Wen (WEN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wen (WEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.35M $ 25.35M $ 25.35M Totale voorraad: $ 727.72B $ 727.72B $ 727.72B Circulerende voorraad: $ 727.72B $ 727.72B $ 727.72B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.35M $ 25.35M $ 25.35M Hoogste ooit: $ 0.0005656 $ 0.0005656 $ 0.0005656 Laagste ooit: $ 0.000017260214372278 $ 0.000017260214372278 $ 0.000017260214372278 Huidige prijs: $ 0.00003483 $ 0.00003483 $ 0.00003483 Meer informatie over Wen (WEN) prijs

Wen (WEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wen (WEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WEN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WEN begrijpt, kun je de live prijs van WEN token verkennen!

Hoe koop je WEN? Wil je Wen (WEN) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om WEN te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je WEN koopt op MEXC!

Wen (WEN) Prijsgeschiedenis Door de WEN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de WEN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van WEN Wil je weten waar je WEN naartoe gaat? Onze WEN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WEN token!

