WELL3 (WELL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in WELL3 (WELL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys. Officiële website: http://www.wellaios.ai/ Whitepaper: https://docs.well3.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x63696fc66795b51d02c1590b536484a41fbddf9a

WELL3 (WELL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WELL3 (WELL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 242.44K $ 242.44K $ 242.44K Totale voorraad: $ 42.00B $ 42.00B $ 42.00B Circulerende voorraad: $ 4.12B $ 4.12B $ 4.12B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Hoogste ooit: $ 0.002769 $ 0.002769 $ 0.002769 Laagste ooit: $ 0.000055060747136979 $ 0.000055060747136979 $ 0.000055060747136979 Huidige prijs: $ 0.0000589 $ 0.0000589 $ 0.0000589 Meer informatie over WELL3 (WELL) prijs

WELL3 (WELL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WELL3 (WELL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WELL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WELL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WELL begrijpt, kun je de live prijs van WELL token verkennen!

Hoe koop je WELL? Wil je WELL3 (WELL) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om WELL te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

WELL3 (WELL) Prijsgeschiedenis Door de WELL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van WELL Wil je weten waar je WELL naartoe gaat? Onze WELL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

