WeFi (WEFI) Informatie WeFi(WEFI)is a decentralized money market protocol for lending and borrowing digital assets, allowing you to earn interest on them and invest in a variety of assets with borrowed funds. WeFi(WEFI)is a decentralized money market protocol for lending and borrowing digital assets, allowing you to earn interest on them and invest in a variety of assets with borrowed funds. Officiële website: http://wefi.xyz Whitepaper: https://docsend.com/view/n5w77e4d987xm8hv Block explorer: https://polygonscan.com/address/0xffa188493c15dfaf2c206c97d8633377847b6a52

WeFi (WEFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WeFi (WEFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 681.02K $ 681.02K $ 681.02K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 41.88M $ 41.88M $ 41.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Hoogste ooit: $ 0.4733 $ 0.4733 $ 0.4733 Laagste ooit: $ 0.016240847981629048 $ 0.016240847981629048 $ 0.016240847981629048 Huidige prijs: $ 0.01626 $ 0.01626 $ 0.01626 Meer informatie over WeFi (WEFI) prijs

WeFi (WEFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WeFi (WEFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WEFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WEFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WEFI begrijpt, kun je de live prijs van WEFI token verkennen!

WeFi (WEFI) Prijsgeschiedenis Door de WEFI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de WEFI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van WEFI Wil je weten waar je WEFI naartoe gaat? Onze WEFI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WEFI token!

