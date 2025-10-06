BeursDEX+
De live WEED Token prijs vandaag is 0.00634 USD. Volg realtime WEED naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WEED prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

WEED Token logo

WEED Token koers(WEED)

1 WEED naar USD live prijs:

$0.00634
-36.47%1D
USD
WEED Token (WEED) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:44:28 (UTC+8)

WEED Token (WEED) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00569
24u laag
$ 0.01092
24u hoog

$ 0.00569
$ 0.01092
--
--
-1.25%

-36.47%

-70.24%

-70.24%

WEED Token (WEED) real-time prijs is $ 0.00634. De afgelopen 24 uur werd er WEED verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00569 en een hoogtepunt van $ 0.01092, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WEED hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WEED met -1.25% veranderd in het afgelopen uur, -36.47% in de afgelopen 24 uur en -70.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

WEED Token (WEED) Marktinformatie

--
$ 56.58K
$ 0.00
--
--
SOL

De huidige marktkapitalisatie van WEED Token is --, met een handelsvolume van $ 56.58K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WEED is --, met een totale voorraad van --. De volledig verwaterde waardering (FDV) is --.

WEED Token (WEED) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van WEED Token prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.003639537-36.47%
30 dagen$ -0.12806-95.29%
60 dagen$ -0.19366-96.83%
90 dagen$ -0.19366-96.83%
WEED Token prijswijziging vandaag

WEED registreerde vandaag een verandering van $ -0.003639537 (-36.47%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

WEED Token 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.12806 (-95.29%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

WEED Token 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,WEED zien we een verandering van $ -0.19366 (-96.83%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

WEED Token 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.19366 (-96.83%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van WEED Token (WEED) bekijken?

Bekijk nu de WEED Tokenprijsgeschiedenispagina.

Wat is WEED Token (WEED)?

The native token of Facility Game.

WEED Token is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeWEED Token investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van WEED staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over WEED Token lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je WEED Token aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

WEED Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal WEED Token (WEED) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je WEED Token (WEED) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor WEED Token te bekijken.

Bekijk nu de WEED Token prijsvoorspelling !

WEED Token (WEED) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van WEED Token (WEED) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van WEED token !

Hoe koop je WEED Token (WEED)?

Op zoek naar Hoe koop je WEED Token? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt WEED Token gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

WEED naar lokale valuta's

1 WEED Token(WEED) naar VND
166.8371
1 WEED Token(WEED) naar AUD
A$0.0097636
1 WEED Token(WEED) naar GBP
0.0048184
1 WEED Token(WEED) naar EUR
0.0055158
1 WEED Token(WEED) naar USD
$0.00634
1 WEED Token(WEED) naar MYR
RM0.0265646
1 WEED Token(WEED) naar TRY
0.266914
1 WEED Token(WEED) naar JPY
¥0.97002
1 WEED Token(WEED) naar ARS
ARS$9.2419448
1 WEED Token(WEED) naar RUB
0.5155688
1 WEED Token(WEED) naar INR
0.5621044
1 WEED Token(WEED) naar IDR
Rp105.6666244
1 WEED Token(WEED) naar PHP
0.3731724
1 WEED Token(WEED) naar EGP
￡E.0.3005794
1 WEED Token(WEED) naar BRL
R$0.034236
1 WEED Token(WEED) naar CAD
C$0.0089394
1 WEED Token(WEED) naar BDT
0.772846
1 WEED Token(WEED) naar NGN
9.14862
1 WEED Token(WEED) naar COP
$24.47874
1 WEED Token(WEED) naar ZAR
R.0.1108232
1 WEED Token(WEED) naar UAH
0.2667872
1 WEED Token(WEED) naar TZS
T.Sh.15.57738
1 WEED Token(WEED) naar VES
Bs1.41382
1 WEED Token(WEED) naar CLP
$5.99764
1 WEED Token(WEED) naar PKR
Rs1.7924448
1 WEED Token(WEED) naar KZT
3.322794
1 WEED Token(WEED) naar THB
฿0.2063036
1 WEED Token(WEED) naar TWD
NT$0.1960328
1 WEED Token(WEED) naar AED
د.إ0.0232678
1 WEED Token(WEED) naar CHF
Fr0.0051354
1 WEED Token(WEED) naar HKD
HK$0.0492618
1 WEED Token(WEED) naar AMD
֏2.425367
1 WEED Token(WEED) naar MAD
.د.م0.0590254
1 WEED Token(WEED) naar MXN
$0.1183678
1 WEED Token(WEED) naar SAR
ريال0.023775
1 WEED Token(WEED) naar ETB
Br0.969703
1 WEED Token(WEED) naar KES
KSh0.8190646
1 WEED Token(WEED) naar JOD
د.أ0.00449506
1 WEED Token(WEED) naar PLN
0.023458
1 WEED Token(WEED) naar RON
лв0.0280228
1 WEED Token(WEED) naar SEK
kr0.0607372
1 WEED Token(WEED) naar BGN
лв0.010778
1 WEED Token(WEED) naar HUF
Ft2.1396866
1 WEED Token(WEED) naar CZK
0.134408
1 WEED Token(WEED) naar KWD
د.ك0.00194638
1 WEED Token(WEED) naar ILS
0.0207318
1 WEED Token(WEED) naar BOB
Bs0.0438094
1 WEED Token(WEED) naar AZN
0.010778
1 WEED Token(WEED) naar TJS
SM0.0584548
1 WEED Token(WEED) naar GEL
0.0172448
1 WEED Token(WEED) naar AOA
Kz5.784616
1 WEED Token(WEED) naar BHD
.د.ب0.00239018
1 WEED Token(WEED) naar BMD
$0.00634
1 WEED Token(WEED) naar DKK
kr0.0411466
1 WEED Token(WEED) naar HNL
L0.1669956
1 WEED Token(WEED) naar MUR
0.2917668
1 WEED Token(WEED) naar NAD
$0.1102526
1 WEED Token(WEED) naar NOK
kr0.0648582
1 WEED Token(WEED) naar NZD
$0.0112218
1 WEED Token(WEED) naar PAB
B/.0.00634
1 WEED Token(WEED) naar PGK
K0.026945
1 WEED Token(WEED) naar QAR
ر.ق0.0230776
1 WEED Token(WEED) naar RSD
дин.0.6470604
1 WEED Token(WEED) naar UZS
soʻm75.4761784
1 WEED Token(WEED) naar ALL
L0.5332574
1 WEED Token(WEED) naar ANG
ƒ0.0113486
1 WEED Token(WEED) naar AWG
ƒ0.0113486
1 WEED Token(WEED) naar BBD
$0.01268
1 WEED Token(WEED) naar BAM
KM0.010778
1 WEED Token(WEED) naar BIF
Fr18.69666
1 WEED Token(WEED) naar BND
$0.008242
1 WEED Token(WEED) naar BSD
$0.00634
1 WEED Token(WEED) naar JMD
$1.0177602
1 WEED Token(WEED) naar KHR
25.4618204
1 WEED Token(WEED) naar KMF
Fr2.70084
1 WEED Token(WEED) naar LAK
137.8260842
1 WEED Token(WEED) naar LKR
රු1.9323052
1 WEED Token(WEED) naar MDL
L0.1086042
1 WEED Token(WEED) naar MGA
Ar28.55853
1 WEED Token(WEED) naar MOP
P0.05072
1 WEED Token(WEED) naar MVR
0.097636
1 WEED Token(WEED) naar MWK
MK11.0069374
1 WEED Token(WEED) naar MZN
MT0.405443
1 WEED Token(WEED) naar NPR
रु0.8993924
1 WEED Token(WEED) naar PYG
44.96328
1 WEED Token(WEED) naar RWF
Fr9.19934
1 WEED Token(WEED) naar SBD
$0.0521782
1 WEED Token(WEED) naar SCR
0.085273
1 WEED Token(WEED) naar SRD
$0.24409
1 WEED Token(WEED) naar SVC
$0.055475
1 WEED Token(WEED) naar SZL
L0.110316
1 WEED Token(WEED) naar TMT
m0.0222534
1 WEED Token(WEED) naar TND
د.ت0.01862692
1 WEED Token(WEED) naar TTD
$0.0429852
1 WEED Token(WEED) naar UGX
Sh22.08856
1 WEED Token(WEED) naar XAF
Fr3.62014
1 WEED Token(WEED) naar XCD
$0.017118
1 WEED Token(WEED) naar XOF
Fr3.62014
1 WEED Token(WEED) naar XPF
Fr0.65302
1 WEED Token(WEED) naar BWP
P0.08559
1 WEED Token(WEED) naar BZD
$0.0127434
1 WEED Token(WEED) naar CVE
$0.6094642
1 WEED Token(WEED) naar DJF
Fr1.12218
1 WEED Token(WEED) naar DOP
$0.4074084
1 WEED Token(WEED) naar DZD
د.ج0.829589
1 WEED Token(WEED) naar FJD
$0.0144552
1 WEED Token(WEED) naar GNF
Fr55.1263
1 WEED Token(WEED) naar GTQ
Q0.0485644
1 WEED Token(WEED) naar GYD
$1.326328
1 WEED Token(WEED) naar ISK
kr0.79884

WEED Token bron

Voor een beter begrip van WEED Token kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over WEED Token

Hoeveel is WEED Token (WEED) vandaag waard?
De live WEED prijs in USD is 0.00634 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige WEED naar USD prijs?
De huidige prijs van WEED naar USD is $ 0.00634. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van WEED Token?
De marktkapitalisatie van WEED is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van WEED?
De circulerende voorraad van WEED is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van WEED?
WEED bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van WEED?
WEED zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van WEED?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van WEED is $ 56.58K USD.
Zal WEED dit jaar hoger gaan?
WEED kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de WEED prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:44:28 (UTC+8)

WEED Token (WEED) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

