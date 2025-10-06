BeursDEX+
De live WEB3D prijs vandaag is 0.04797 USD. Volg realtime WEB3D naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WEB3D prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over WEB3D

WEB3D Prijsinformatie

Wat is WEB3D

WEB3D whitepaper

WEB3D officiële website

WEB3D tokenomie

WEB3D Prijsvoorspelling

WEB3D Geschiedenis

WEB3D koopgids

WEB3D-naar-Fiat valutaconversie

WEB3D spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

WEB3D logo

WEB3D koers(WEB3D)

1 WEB3D naar USD live prijs:

-14.33%1D
USD
WEB3D (WEB3D) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:44:20 (UTC+8)

WEB3D (WEB3D) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
24u laag
$ 0.067
$ 0.067$ 0.067
24u hoog

+24.92%

-14.33%

-31.96%

-31.96%

WEB3D (WEB3D) real-time prijs is $ 0.04797. De afgelopen 24 uur werd er WEB3D verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.032 en een hoogtepunt van $ 0.067, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WEB3D hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WEB3D met +24.92% veranderd in het afgelopen uur, -14.33% in de afgelopen 24 uur en -31.96% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

WEB3D (WEB3D) Marktinformatie

BSC

De huidige marktkapitalisatie van WEB3D is $ 239.85K, met een handelsvolume van $ 25.60K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WEB3D is 5.00M, met een totale voorraad van 200000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.59M.

WEB3D (WEB3D) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van WEB3D prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0080239-14.33%
30 dagen$ +0.01297+37.05%
60 dagen$ +0.01297+37.05%
90 dagen$ +0.01297+37.05%
WEB3D prijswijziging vandaag

WEB3D registreerde vandaag een verandering van $ -0.0080239 (-14.33%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

WEB3D 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.01297 (+37.05%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

WEB3D 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,WEB3D zien we een verandering van $ +0.01297 (+37.05%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

WEB3D 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.01297 (+37.05%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van WEB3D (WEB3D) bekijken?

Bekijk nu de WEB3Dprijsgeschiedenispagina.

Wat is WEB3D (WEB3D)?

Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems.

WEB3D is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeWEB3D investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van WEB3D staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over WEB3D lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je WEB3D aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

WEB3D Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal WEB3D (WEB3D) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je WEB3D (WEB3D) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor WEB3D te bekijken.

Bekijk nu de WEB3D prijsvoorspelling !

WEB3D (WEB3D) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van WEB3D (WEB3D) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van WEB3D token !

Hoe koop je WEB3D (WEB3D)?

Op zoek naar Hoe koop je WEB3D? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt WEB3D gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

WEB3D naar lokale valuta's

1 WEB3D(WEB3D) naar VND
1,262.33055
1 WEB3D(WEB3D) naar AUD
A$0.0738738
1 WEB3D(WEB3D) naar GBP
0.0364572
1 WEB3D(WEB3D) naar EUR
0.0417339
1 WEB3D(WEB3D) naar USD
$0.04797
1 WEB3D(WEB3D) naar MYR
RM0.2009943
1 WEB3D(WEB3D) naar TRY
2.019537
1 WEB3D(WEB3D) naar JPY
¥7.33941
1 WEB3D(WEB3D) naar ARS
ARS$69.9268284
1 WEB3D(WEB3D) naar RUB
3.9009204
1 WEB3D(WEB3D) naar INR
4.2530202
1 WEB3D(WEB3D) naar IDR
Rp799.4996802
1 WEB3D(WEB3D) naar PHP
2.8235142
1 WEB3D(WEB3D) naar EGP
￡E.2.2742577
1 WEB3D(WEB3D) naar BRL
R$0.259038
1 WEB3D(WEB3D) naar CAD
C$0.0676377
1 WEB3D(WEB3D) naar BDT
5.847543
1 WEB3D(WEB3D) naar NGN
69.22071
1 WEB3D(WEB3D) naar COP
$185.21217
1 WEB3D(WEB3D) naar ZAR
R.0.8385156
1 WEB3D(WEB3D) naar UAH
2.0185776
1 WEB3D(WEB3D) naar TZS
T.Sh.117.86229
1 WEB3D(WEB3D) naar VES
Bs10.69731
1 WEB3D(WEB3D) naar CLP
$45.37962
1 WEB3D(WEB3D) naar PKR
Rs13.5620784
1 WEB3D(WEB3D) naar KZT
25.141077
1 WEB3D(WEB3D) naar THB
฿1.5609438
1 WEB3D(WEB3D) naar TWD
NT$1.4832324
1 WEB3D(WEB3D) naar AED
د.إ0.1760499
1 WEB3D(WEB3D) naar CHF
Fr0.0388557
1 WEB3D(WEB3D) naar HKD
HK$0.3727269
1 WEB3D(WEB3D) naar AMD
֏18.3509235
1 WEB3D(WEB3D) naar MAD
.د.م0.4466007
1 WEB3D(WEB3D) naar MXN
$0.8955999
1 WEB3D(WEB3D) naar SAR
ريال0.1798875
1 WEB3D(WEB3D) naar ETB
Br7.3370115
1 WEB3D(WEB3D) naar KES
KSh6.1972443
1 WEB3D(WEB3D) naar JOD
د.أ0.03401073
1 WEB3D(WEB3D) naar PLN
0.177489
1 WEB3D(WEB3D) naar RON
лв0.2120274
1 WEB3D(WEB3D) naar SEK
kr0.4595526
1 WEB3D(WEB3D) naar BGN
лв0.081549
1 WEB3D(WEB3D) naar HUF
Ft16.1893953
1 WEB3D(WEB3D) naar CZK
1.016964
1 WEB3D(WEB3D) naar KWD
د.ك0.01472679
1 WEB3D(WEB3D) naar ILS
0.1568619
1 WEB3D(WEB3D) naar BOB
Bs0.3314727
1 WEB3D(WEB3D) naar AZN
0.081549
1 WEB3D(WEB3D) naar TJS
SM0.4422834
1 WEB3D(WEB3D) naar GEL
0.1304784
1 WEB3D(WEB3D) naar AOA
Kz43.767828
1 WEB3D(WEB3D) naar BHD
.د.ب0.01808469
1 WEB3D(WEB3D) naar BMD
$0.04797
1 WEB3D(WEB3D) naar DKK
kr0.3113253
1 WEB3D(WEB3D) naar HNL
L1.2635298
1 WEB3D(WEB3D) naar MUR
2.2075794
1 WEB3D(WEB3D) naar NAD
$0.8341983
1 WEB3D(WEB3D) naar NOK
kr0.4907331
1 WEB3D(WEB3D) naar NZD
$0.0849069
1 WEB3D(WEB3D) naar PAB
B/.0.04797
1 WEB3D(WEB3D) naar PGK
K0.2038725
1 WEB3D(WEB3D) naar QAR
ر.ق0.1746108
1 WEB3D(WEB3D) naar RSD
дин.4.8958182
1 WEB3D(WEB3D) naar UZS
soʻm571.0713372
1 WEB3D(WEB3D) naar ALL
L4.0347567
1 WEB3D(WEB3D) naar ANG
ƒ0.0858663
1 WEB3D(WEB3D) naar AWG
ƒ0.0858663
1 WEB3D(WEB3D) naar BBD
$0.09594
1 WEB3D(WEB3D) naar BAM
KM0.081549
1 WEB3D(WEB3D) naar BIF
Fr141.46353
1 WEB3D(WEB3D) naar BND
$0.062361
1 WEB3D(WEB3D) naar BSD
$0.04797
1 WEB3D(WEB3D) naar JMD
$7.7006241
1 WEB3D(WEB3D) naar KHR
192.6503982
1 WEB3D(WEB3D) naar KMF
Fr20.43522
1 WEB3D(WEB3D) naar LAK
1,042.8260661
1 WEB3D(WEB3D) naar LKR
රු14.6202966
1 WEB3D(WEB3D) naar MDL
L0.8217261
1 WEB3D(WEB3D) naar MGA
Ar216.080865
1 WEB3D(WEB3D) naar MOP
P0.38376
1 WEB3D(WEB3D) naar MVR
0.738738
1 WEB3D(WEB3D) naar MWK
MK83.2811967
1 WEB3D(WEB3D) naar MZN
MT3.0676815
1 WEB3D(WEB3D) naar NPR
रु6.8050242
1 WEB3D(WEB3D) naar PYG
340.20324
1 WEB3D(WEB3D) naar RWF
Fr69.60447
1 WEB3D(WEB3D) naar SBD
$0.3947931
1 WEB3D(WEB3D) naar SCR
0.6451965
1 WEB3D(WEB3D) naar SRD
$1.846845
1 WEB3D(WEB3D) naar SVC
$0.4197375
1 WEB3D(WEB3D) naar SZL
L0.834678
1 WEB3D(WEB3D) naar TMT
m0.1683747
1 WEB3D(WEB3D) naar TND
د.ت0.14093586
1 WEB3D(WEB3D) naar TTD
$0.3252366
1 WEB3D(WEB3D) naar UGX
Sh167.12748
1 WEB3D(WEB3D) naar XAF
Fr27.39087
1 WEB3D(WEB3D) naar XCD
$0.129519
1 WEB3D(WEB3D) naar XOF
Fr27.39087
1 WEB3D(WEB3D) naar XPF
Fr4.94091
1 WEB3D(WEB3D) naar BWP
P0.647595
1 WEB3D(WEB3D) naar BZD
$0.0964197
1 WEB3D(WEB3D) naar CVE
$4.6113561
1 WEB3D(WEB3D) naar DJF
Fr8.49069
1 WEB3D(WEB3D) naar DOP
$3.0825522
1 WEB3D(WEB3D) naar DZD
د.ج6.2768745
1 WEB3D(WEB3D) naar FJD
$0.1093716
1 WEB3D(WEB3D) naar GNF
Fr417.09915
1 WEB3D(WEB3D) naar GTQ
Q0.3674502
1 WEB3D(WEB3D) naar GYD
$10.035324
1 WEB3D(WEB3D) naar ISK
kr6.04422

WEB3D bron

Voor een beter begrip van WEB3D kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van WEB3D
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over WEB3D

Hoeveel is WEB3D (WEB3D) vandaag waard?
De live WEB3D prijs in USD is 0.04797 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige WEB3D naar USD prijs?
De huidige prijs van WEB3D naar USD is $ 0.04797. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van WEB3D?
De marktkapitalisatie van WEB3D is $ 239.85K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van WEB3D?
De circulerende voorraad van WEB3D is 5.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van WEB3D?
WEB3D bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van WEB3D?
WEB3D zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van WEB3D?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van WEB3D is $ 25.60K USD.
Zal WEB3D dit jaar hoger gaan?
WEB3D kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de WEB3D prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
WEB3D (WEB3D) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

WEB3D-naar-USD calculator

Bedrag

WEB3D
WEB3D
USD
USD

1 WEB3D = 0.04797 USD

Handel in WEB3D

WEB3D/USDT
-14.33%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

