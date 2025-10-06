BeursDEX+
De live Weasy AI prijs vandaag is 0.0000034 USD. Volg realtime WEASY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WEASY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 WEASY naar USD live prijs:

$0.0000034
+15.64%1D
USD
Weasy AI (WEASY) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:01:25 (UTC+8)

Weasy AI (WEASY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00000294
24u laag
$ 0.0000096
24u hoog

$ 0.00000294
$ 0.0000096
--
--
-17.08%

+15.64%

-24.95%

-24.95%

Weasy AI (WEASY) real-time prijs is $ 0.0000034. De afgelopen 24 uur werd er WEASY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000294 en een hoogtepunt van $ 0.0000096, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WEASY hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WEASY met -17.08% veranderd in het afgelopen uur, +15.64% in de afgelopen 24 uur en -24.95% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Weasy AI (WEASY) Marktinformatie

--
$ 5.98K
$ 3.40K
--
1,000,000,000
ETH

De huidige marktkapitalisatie van Weasy AI is --, met een handelsvolume van $ 5.98K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WEASY is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.40K.

Weasy AI (WEASY) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Weasy AI prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0000004598+15.64%
30 dagen$ -0.00000494-59.24%
60 dagen$ -0.00005519-94.20%
90 dagen$ -0.0049966-99.94%
Weasy AI prijswijziging vandaag

WEASY registreerde vandaag een verandering van $ +0.0000004598 (+15.64%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Weasy AI 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.00000494 (-59.24%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Weasy AI 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,WEASY zien we een verandering van $ -0.00005519 (-94.20%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Weasy AI 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.0049966 (-99.94%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Weasy AI (WEASY) bekijken?

Bekijk nu de Weasy AIprijsgeschiedenispagina.

Wat is Weasy AI (WEASY)?

At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.

Weasy AI is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeWeasy AI investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van WEASY staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Weasy AI lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Weasy AI aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Weasy AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Weasy AI (WEASY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Weasy AI (WEASY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Weasy AI te bekijken.

Bekijk nu de Weasy AI prijsvoorspelling !

Weasy AI (WEASY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Weasy AI (WEASY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van WEASY token !

Hoe koop je Weasy AI (WEASY)?

Op zoek naar Hoe koop je Weasy AI? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Weasy AI gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

WEASY naar lokale valuta's

Weasy AI bron

Voor een beter begrip van Weasy AI kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Weasy AI
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Weasy AI

Hoeveel is Weasy AI (WEASY) vandaag waard?
De live WEASY prijs in USD is 0.0000034 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige WEASY naar USD prijs?
De huidige prijs van WEASY naar USD is $ 0.0000034. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Weasy AI?
De marktkapitalisatie van WEASY is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van WEASY?
De circulerende voorraad van WEASY is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van WEASY?
WEASY bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van WEASY?
WEASY zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van WEASY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van WEASY is $ 5.98K USD.
Zal WEASY dit jaar hoger gaan?
WEASY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de WEASY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

