WadzCoin Token (WCO) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in WadzCoin Token (WCO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
WadzCoin Token (WCO) Informatie

W Coin (WCO) is the fuel that powers the W Chain Hybrid Blockchain. It serves as the primary utility coin within the ecosystem, facilitating fast, low-cost transactions, enabling staking and governance, and supporting enterprise-grade applications. Built on the principles of speed, security, and scalability, W Coin is uniquely positioned to address the challenges faced by businesses and users in the blockchain space. With hybrid blockchain architecture, W Chain provides a solution that combines the benefits of both public and private blockchains, making WCO an essential coin for those seeking flexible, secure, and efficient

Officiële website:
https://w-chain.com
Whitepaper:
https://w-chain.com/wadzcoin/
Block explorer:
https://etherscan.io/token/0x991bb3506c1d7f275cdf9afb2902f7df0f7537bf

WadzCoin Token (WCO) Tokenomieen prijsanalyse

Marktkapitalisatie:
$ 3.38M
$ 3.38M
Totale voorraad:
$ 10.00B
$ 10.00B
Circulerende voorraad:
$ 3.00B
$ 3.00B
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 11.26M
$ 11.26M
Hoogste ooit:
$ 0.0086125
$ 0.0086125
Laagste ooit:
--
--
Huidige prijs:
$ 0.0011255
$ 0.0011255

WadzCoin Token (WCO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van WadzCoin Token (WCO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal WCO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel WCO tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van WCO begrijpt, kun je de live prijs van WCO token verkennen!

WadzCoin Token (WCO) Prijsgeschiedenis

Door de WCO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van WCO

Wil je weten waar je WCO naartoe gaat? Onze WCO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.