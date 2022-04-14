Wrapped BTC (WBTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wrapped BTC (WBTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wrapped BTC (WBTC) Informatie Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem. Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem. Officiële website: https://wbtc.network Whitepaper: https://www.wbtc.network/assets/wrapped-tokens-whitepaper.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/3NZ9JMVBmGAqocybic2c7LQCJScmgsAZ6vQqTDzcqmJh Koop nu WBTC!

Wrapped BTC (WBTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wrapped BTC (WBTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.38B $ 14.38B $ 14.38B Totale voorraad: $ 127.40K $ 127.40K $ 127.40K Circulerende voorraad: $ 127.40K $ 127.40K $ 127.40K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.38B $ 14.38B $ 14.38B Hoogste ooit: $ 124,176.19 $ 124,176.19 $ 124,176.19 Laagste ooit: $ 3,330.11634888 $ 3,330.11634888 $ 3,330.11634888 Huidige prijs: $ 112,882.63 $ 112,882.63 $ 112,882.63 Meer informatie over Wrapped BTC (WBTC) prijs

Wrapped BTC (WBTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wrapped BTC (WBTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WBTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WBTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WBTC begrijpt, kun je de live prijs van WBTC token verkennen!

Wrapped BTC (WBTC) Prijsgeschiedenis Door de WBTC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de WBTC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van WBTC Wil je weten waar je WBTC naartoe gaat? Onze WBTC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WBTC token!

