WhiteBIT Token (WBT) Informatie WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT's goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT. Officiële website: https://whitebit.com/ Whitepaper: https://cdn.whitebit.com/wbt/whitepaper-en.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x925206b8a707096Ed26ae47C84747fE0bb734F59

WhiteBIT Token (WBT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WhiteBIT Token (WBT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 365.56M $ 365.56M $ 365.56M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.81B $ 16.81B $ 16.81B Hoogste ooit: $ 56.494 $ 56.494 $ 56.494 Laagste ooit: $ 2.9801597999500005 $ 2.9801597999500005 $ 2.9801597999500005 Huidige prijs: $ 42.033 $ 42.033 $ 42.033 Meer informatie over WhiteBIT Token (WBT) prijs

WhiteBIT Token (WBT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WhiteBIT Token (WBT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WBT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WBT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WBT begrijpt, kun je de live prijs van WBT token verkennen!

WhiteBIT Token (WBT) Prijsgeschiedenis Door de WBT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de WBT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van WBT Wil je weten waar je WBT naartoe gaat? Onze WBT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WBT token!

