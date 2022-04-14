Ambire Wallet (WALLET) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ambire Wallet (WALLET), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ambire Wallet (WALLET) Informatie Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience. Officiële website: https://www.ambire.com/ Whitepaper: https://ambire.notion.site/ambire-a-new-kind-of-wallet Block explorer: https://etherscan.io/token/0x88800092ff476844f74dc2fc427974bbee2794ae

Ambire Wallet (WALLET) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ambire Wallet (WALLET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.05M $ 17.05M $ 17.05M Totale voorraad: $ 720.86M $ 720.86M $ 720.86M Circulerende voorraad: $ 720.86M $ 720.86M $ 720.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.65M $ 23.65M $ 23.65M Hoogste ooit: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Laagste ooit: $ 0.000638616003044836 $ 0.000638616003044836 $ 0.000638616003044836 Huidige prijs: $ 0.02365 $ 0.02365 $ 0.02365 Meer informatie over Ambire Wallet (WALLET) prijs

Ambire Wallet (WALLET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ambire Wallet (WALLET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WALLET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WALLET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WALLET begrijpt, kun je de live prijs van WALLET token verkennen!

