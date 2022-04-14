Walk Token (WALK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Walk Token (WALK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Walk Token (WALK) Informatie Blockchain reward-based Move-To-Earn service. Blockchain reward-based Move-To-Earn service. Officiële website: https://superwalk.io/en Whitepaper: https://docs.superwalk.io/english/overview Block explorer: https://scope.klaytn.com/token/0x976232eb7eb92287ff06c5d145bd0d1c033eca58 Koop nu WALK!

Walk Token (WALK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Walk Token (WALK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Hoogste ooit: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Laagste ooit: $ 0.018814416514642204 $ 0.018814416514642204 $ 0.018814416514642204 Huidige prijs: $ 0.02149 $ 0.02149 $ 0.02149 Meer informatie over Walk Token (WALK) prijs

Walk Token (WALK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Walk Token (WALK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WALK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WALK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WALK begrijpt, kun je de live prijs van WALK token verkennen!

Hoe koop je WALK? Wil je Walk Token (WALK) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om WALK te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je WALK koopt op MEXC!

Walk Token (WALK) Prijsgeschiedenis Door de WALK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de WALK prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van WALK Wil je weten waar je WALK naartoe gaat? Onze WALK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WALK token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!