Wagmi (WAGMI) Informatie The WAGMI protocol is a limited TVL decentralised exchange with advanced liquidity provision strategies, GMI mechanics and leverage. The WAGMI protocol is a limited TVL decentralised exchange with advanced liquidity provision strategies, GMI mechanics and leverage. Officiële website: https://wagmi.com/ Whitepaper: https://docs.wagmi.com Block explorer: https://solscan.io/token/Hb4m5r21uoA1rWiNFBJgWN8W52QYbw6UV9jAQDbGNsqH Koop nu WAGMI!

Wagmi (WAGMI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wagmi (WAGMI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.39B $ 1.39B $ 1.39B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.98M $ 4.98M $ 4.98M Hoogste ooit: $ 0.068 $ 0.068 $ 0.068 Laagste ooit: $ 0.001999700147962423 $ 0.001999700147962423 $ 0.001999700147962423 Huidige prijs: $ 0.00358 $ 0.00358 $ 0.00358 Meer informatie over Wagmi (WAGMI) prijs

Wagmi (WAGMI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wagmi (WAGMI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WAGMI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WAGMI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WAGMI begrijpt, kun je de live prijs van WAGMI token verkennen!

