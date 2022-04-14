Wagmi (WAGMI) Tokenomie

Wagmi (WAGMI) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Wagmi (WAGMI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Wagmi (WAGMI) Informatie

The WAGMI protocol is a limited TVL decentralised exchange with advanced liquidity provision strategies, GMI mechanics and leverage.

Officiële website:
https://wagmi.com/
Whitepaper:
https://docs.wagmi.com
Block explorer:
https://solscan.io/token/Hb4m5r21uoA1rWiNFBJgWN8W52QYbw6UV9jAQDbGNsqH

Wagmi (WAGMI) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wagmi (WAGMI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 0.00
Totale voorraad:
$ 1.39B
Circulerende voorraad:
$ 0.00
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 4.98M
Hoogste ooit:
$ 0.068
Laagste ooit:
$ 0.001999700147962423
Huidige prijs:
$ 0.00358
Wagmi (WAGMI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Wagmi (WAGMI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal WAGMI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel WAGMI tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van WAGMI begrijpt, kun je de live prijs van WAGMI token verkennen!

Wagmi (WAGMI) Prijsgeschiedenis

Door de WAGMI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

