Wrapped Accumulate (WACME) Informatie The Accumulate Protocol("Accumulate")is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains. The Accumulate Protocol("Accumulate")is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains. Officiële website: https://accumulatenetwork.io Whitepaper: https://accumulatenetwork.io/whitepaper Block explorer: https://explorer.accumulatenetwork.io

Wrapped Accumulate (WACME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wrapped Accumulate (WACME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 183.04K $ 183.04K $ 183.04K Totale voorraad: $ 32.03M $ 32.03M $ 32.03M Circulerende voorraad: $ 32.03M $ 32.03M $ 32.03M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M Hoogste ooit: $ 0.1036 $ 0.1036 $ 0.1036 Laagste ooit: $ 0.00000999576793482 $ 0.00000999576793482 $ 0.00000999576793482 Huidige prijs: $ 0.005715 $ 0.005715 $ 0.005715 Meer informatie over Wrapped Accumulate (WACME) prijs

Wrapped Accumulate (WACME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wrapped Accumulate (WACME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WACME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WACME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WACME begrijpt, kun je de live prijs van WACME token verkennen!

Wrapped Accumulate (WACME) Prijsgeschiedenis Door de WACME prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de WACME prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van WACME Wil je weten waar je WACME naartoe gaat? Onze WACME prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WACME token!

