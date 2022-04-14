W3GG (W3GG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in W3GG (W3GG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

W3GG (W3GG) Informatie W3GG is pioneering a decentralised gaming protocol by transforming the entire gaming experience, offering true digital ownership and rewarding gamers with tangible benefits. The W3GG token is the native utility token for the W3GG gaming protocol. Officiële website: https://w3gg.io/ Whitepaper: https://w3gg.gitbook.io/w3gg-litepaper Block explorer: https://polygonscan.com/token/0x8D60FB5886497851AaC8c5195006ecf07647ba0D

W3GG (W3GG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor W3GG (W3GG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.77M $ 8.77M $ 8.77M Hoogste ooit: $ 0.07045 $ 0.07045 $ 0.07045 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.00877 $ 0.00877 $ 0.00877 Meer informatie over W3GG (W3GG) prijs

W3GG (W3GG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van W3GG (W3GG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal W3GG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel W3GG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van W3GG begrijpt, kun je de live prijs van W3GG token verkennen!

W3GG (W3GG) Prijsgeschiedenis Door de W3GG prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de W3GG prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van W3GG Wil je weten waar je W3GG naartoe gaat? Onze W3GG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van W3GG token!

