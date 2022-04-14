Vtrading (VTRADING) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Vtrading (VTRADING), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Vtrading (VTRADING) Informatie The Vtrading ecosystem is a comprehensive quantitative trading platform designed to meet the diverse needs of numerous traders. Based on a deep understanding and thorough analysis of the quantitative trading market, Vtrading realized that building a multi-functional trading platform was necessary. Consequently, the ecosystem encompasses a strategy marketplace, automated trading capabilities, embedded systems, private custom deployments, and other features. These comprehensive offerings align with Vtrading's original intent to provide an all-encompassing solution that addresses the varied trading requirements of a large trader base. By integrating multiple parties and functionalities into one platform layer, Vtrading aims to streamline and enhance the overall quantitative trading experience. Officiële website: https://www.vtrading.com/#/ Whitepaper: https://vtrading.gitbook.io/vtrading-docs Block explorer: https://etherscan.io/token/0x69cade383df52ec02562869da8aa146be08c5c3c

Vtrading (VTRADING) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Vtrading (VTRADING), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Hoogste ooit: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Laagste ooit: $ 0.001026340497489587 $ 0.001026340497489587 $ 0.001026340497489587 Huidige prijs: $ 0.00134 $ 0.00134 $ 0.00134 Meer informatie over Vtrading (VTRADING) prijs

Vtrading (VTRADING) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Vtrading (VTRADING) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VTRADING tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VTRADING tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VTRADING begrijpt, kun je de live prijs van VTRADING token verkennen!

