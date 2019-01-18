V Systems (VSYS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in V Systems (VSYS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.

Officiële website: https://www.v.systems/
Whitepaper: https://v.systems/pdf/sposwhitepaper.pdf
Block explorer: https://explorer.v.systems/

V Systems (VSYS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor V Systems (VSYS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Totale voorraad: $ 5.45B $ 5.45B $ 5.45B Circulerende voorraad: $ 3.44B $ 3.44B $ 3.44B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M Hoogste ooit: $ 0.2778 $ 0.2778 $ 0.2778 Laagste ooit: $ 0.0002447931117377 $ 0.0002447931117377 $ 0.0002447931117377 Huidige prijs: $ 0.0005134 $ 0.0005134 $ 0.0005134 Meer informatie over V Systems (VSYS) prijs

V Systems (VSYS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van V Systems (VSYS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VSYS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VSYS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VSYS begrijpt, kun je de live prijs van VSYS token verkennen!

