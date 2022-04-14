Verasity (VRA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Verasity (VRA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Verasity (VRA) Informatie Verasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal. Verasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal. Officiële website: https://www.verasity.io/ Whitepaper: https://verasity.io/documents/verasity_whitepaper_eng.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0xf411903cbc70a74d22900a5de66a2dda66507255 Koop nu VRA!

Verasity (VRA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Verasity (VRA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.66M $ 11.66M $ 11.66M Totale voorraad: $ 96.62B $ 96.62B $ 96.62B Circulerende voorraad: $ 9.62B $ 9.62B $ 9.62B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 121.50M $ 121.50M $ 121.50M Hoogste ooit: $ 0.087156 $ 0.087156 $ 0.087156 Laagste ooit: $ 0.000217033891668 $ 0.000217033891668 $ 0.000217033891668 Huidige prijs: $ 0.001212 $ 0.001212 $ 0.001212 Meer informatie over Verasity (VRA) prijs

Verasity (VRA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Verasity (VRA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VRA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VRA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VRA begrijpt, kun je de live prijs van VRA token verkennen!

Hoe koop je VRA? Wil je Verasity (VRA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om VRA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je VRA koopt op MEXC!

Verasity (VRA) Prijsgeschiedenis Door de VRA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de VRA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van VRA Wil je weten waar je VRA naartoe gaat? Onze VRA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VRA token!

