Veritas (VPT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Veritas (VPT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Veritas (VPT) Informatie Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks. Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks. Officiële website: https://veritasprotocol.com/ Whitepaper: https://docs.veritasprotocol.com/ Block explorer: https://basescan.org/token/0x00096697dc24bd10423690126d91546a20ccb3f0 Koop nu VPT!

Veritas (VPT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Veritas (VPT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 67.44K $ 67.44K $ 67.44K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 268.13M $ 268.13M $ 268.13M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 251.50K $ 251.50K $ 251.50K Hoogste ooit: $ 0.054879 $ 0.054879 $ 0.054879 Laagste ooit: $ 0.000126522648164317 $ 0.000126522648164317 $ 0.000126522648164317 Huidige prijs: $ 0.0002515 $ 0.0002515 $ 0.0002515 Meer informatie over Veritas (VPT) prijs

Veritas (VPT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Veritas (VPT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VPT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VPT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VPT begrijpt, kun je de live prijs van VPT token verkennen!

Hoe koop je VPT? Wil je Veritas (VPT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om VPT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je VPT koopt op MEXC!

Veritas (VPT) Prijsgeschiedenis Door de VPT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de VPT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van VPT Wil je weten waar je VPT naartoe gaat? Onze VPT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VPT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!