VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards. Officiële website: https://vow.foundation Whitepaper: https://vow-2.gitbook.io/white-paper/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x1BBf25e71EC48B84d773809B4bA55B6F4bE946Fb

Vow (VOW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Vow (VOW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.82M $ 16.82M $ 16.82M Totale voorraad: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Circulerende voorraad: $ 356.29M $ 356.29M $ 356.29M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 53.94M $ 53.94M $ 53.94M Hoogste ooit: $ 1.6489 $ 1.6489 $ 1.6489 Laagste ooit: $ 0.001812976932103066 $ 0.001812976932103066 $ 0.001812976932103066 Huidige prijs: $ 0.0472 $ 0.0472 $ 0.0472 Meer informatie over Vow (VOW) prijs

Vow (VOW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Vow (VOW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VOW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VOW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VOW begrijpt, kun je de live prijs van VOW token verkennen!

Vow (VOW) Prijsgeschiedenis Door de VOW prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de VOW prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van VOW Wil je weten waar je VOW naartoe gaat? Onze VOW prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VOW token!

