Visa (VON) Informatie Ondo Global Markets is a platform designed to bring traditional public security onchain, with tokens that are freely transferable and usable in DeFi. Ondo Global Markets is a platform designed to bring traditional public security onchain, with tokens that are freely transferable and usable in DeFi. Officiële website: https://app.ondo.finance/assets/von Block explorer: https://etherscan.io/token/0xaC37c20C1d0E5285035e056101a64e263Ff94a41

Visa (VON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Visa (VON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 99.64K $ 99.64K $ 99.64K Totale voorraad: $ 4.35K $ 4.35K $ 4.35K Circulerende voorraad: $ 291.55 $ 291.55 $ 291.55 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Hoogste ooit: $ 348.39 $ 348.39 $ 348.39 Laagste ooit: $ 335.8857120327698 $ 335.8857120327698 $ 335.8857120327698 Huidige prijs: $ 341.77 $ 341.77 $ 341.77 Meer informatie over Visa (VON) prijs

Visa (VON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Visa (VON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VON begrijpt, kun je de live prijs van VON token verkennen!

Visa (VON) Prijsgeschiedenis Door de VON prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de VON prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van VON Wil je weten waar je VON naartoe gaat? Onze VON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VON token!

