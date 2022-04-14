Voltage Finance (VOLTAGE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Voltage Finance (VOLTAGE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Voltage Finance (VOLTAGE) Informatie Voltage Finance (FuseFi) is a Defi hub facilitating automated trading of decentralised finance tokens on the Fuse network. Voltage Finance (FuseFi) is a Defi hub facilitating automated trading of decentralised finance tokens on the Fuse network. Officiële website: https://voltage.finance/ Whitepaper: https://docs.voltage.finance/welcome/introduction Block explorer: https://explorer.fuse.io/token/0x34Ef2Cc892a88415e9f02b91BfA9c91fC0bE6bD4/token-transfers Koop nu VOLTAGE!

Voltage Finance (VOLTAGE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Voltage Finance (VOLTAGE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 8.61B $ 8.61B $ 8.61B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 645.14K $ 645.14K $ 645.14K Hoogste ooit: $ 0.0019263 $ 0.0019263 $ 0.0019263 Laagste ooit: $ 0.000016527928866797 $ 0.000016527928866797 $ 0.000016527928866797 Huidige prijs: $ 0.00007496 $ 0.00007496 $ 0.00007496 Meer informatie over Voltage Finance (VOLTAGE) prijs

Voltage Finance (VOLTAGE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Voltage Finance (VOLTAGE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VOLTAGE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VOLTAGE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VOLTAGE begrijpt, kun je de live prijs van VOLTAGE token verkennen!

Hoe koop je VOLTAGE? Wil je Voltage Finance (VOLTAGE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om VOLTAGE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je VOLTAGE koopt op MEXC!

Voltage Finance (VOLTAGE) Prijsgeschiedenis Door de VOLTAGE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de VOLTAGE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van VOLTAGE Wil je weten waar je VOLTAGE naartoe gaat? Onze VOLTAGE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VOLTAGE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!