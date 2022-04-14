VentureMind AI (VNTR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in VentureMind AI (VNTR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

VentureMind AI (VNTR) Informatie VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment. Officiële website: https://www.venturemind.ai/ Whitepaper: https://docsend.com/view/t7zyddqnuecj78t5 Block explorer: https://solscan.io/token/4JFcUJ1HfFKz2F8thdu2frk558EjrLvKEmeMq1ZM2xBP

VentureMind AI (VNTR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor VentureMind AI (VNTR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 762.07K Totale voorraad: $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 433.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 879.99K Hoogste ooit: $ 0.0385 Laagste ooit: $ 0.001456300329042982 Huidige prijs: $ 0.00176

VentureMind AI (VNTR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van VentureMind AI (VNTR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VNTR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VNTR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

VentureMind AI (VNTR) Prijsgeschiedenis Door de VNTR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van VNTR Wil je weten waar je VNTR naartoe gaat? Onze VNTR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

