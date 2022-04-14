VisionGame (VISION) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in VisionGame (VISION), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

VisionGame (VISION) Informatie VisionGame brings the traditional game publishing experience for the blockchain community. A suite of unique products coupled with technical and creative services, support the ever-growing gaming blockchain industry, raising the bar one game at a time. VisionGame provides four core products: Vision.SDK, Vision.Wallet, Vision.Offering, and Vision. Community to help game developers to easily navigate through the blockchain market. VisionGame brings the traditional game publishing experience for the blockchain community. A suite of unique products coupled with technical and creative services, support the ever-growing gaming blockchain industry, raising the bar one game at a time. VisionGame provides four core products: Vision.SDK, Vision.Wallet, Vision.Offering, and Vision. Community to help game developers to easily navigate through the blockchain market. Officiële website: https://visiongame.io/ Whitepaper: https://visiongame-static-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/files/VisionGame-PitchDeck.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x332e78c687c3fcd91494c6b13f0fc685b2a57434 Koop nu VISION!

VisionGame (VISION) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor VisionGame (VISION), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 172.91K $ 172.91K $ 172.91K Totale voorraad: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Circulerende voorraad: $ 605.00M $ 605.00M $ 605.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 285.80K $ 285.80K $ 285.80K Hoogste ooit: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Laagste ooit: $ 0.000231874784994097 $ 0.000231874784994097 $ 0.000231874784994097 Huidige prijs: $ 0.0002858 $ 0.0002858 $ 0.0002858 Meer informatie over VisionGame (VISION) prijs

VisionGame (VISION) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van VisionGame (VISION) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VISION tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VISION tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VISION begrijpt, kun je de live prijs van VISION token verkennen!

Hoe koop je VISION? Wil je VisionGame (VISION) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om VISION te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je VISION koopt op MEXC!

VisionGame (VISION) Prijsgeschiedenis Door de VISION prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de VISION prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van VISION Wil je weten waar je VISION naartoe gaat? Onze VISION prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VISION token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!