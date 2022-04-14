Vita Inu (VINU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Vita Inu (VINU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Vita Inu (VINU) Informatie Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem. Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem. Officiële website: https://vitainu.org Whitepaper: https://vita-inu.gitbook.io/whitepaper/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xfEbe8C1eD424DbF688551D4E2267e7A53698F0aa Koop nu VINU!

Vita Inu (VINU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Vita Inu (VINU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.93M $ 12.93M $ 12.93M Totale voorraad: $ 899.60T $ 899.60T $ 899.60T Circulerende voorraad: $ 899.60T $ 899.60T $ 899.60T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.93M $ 12.93M $ 12.93M Hoogste ooit: $ 0.000000078038 $ 0.000000078038 $ 0.000000078038 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.000000014375 $ 0.000000014375 $ 0.000000014375 Meer informatie over Vita Inu (VINU) prijs

Vita Inu (VINU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Vita Inu (VINU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VINU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VINU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VINU begrijpt, kun je de live prijs van VINU token verkennen!

