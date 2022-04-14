Vice (VICE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Vice (VICE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

VICE is the native token of the VICE competition platform, designed to transform the crypto competition market by offering high-value prizes, including luxury assets and exclusive experiences. Backed by strategic partnerships, top-tier exchange listings, and a robust marketing strategy, VICE integrates seamlessly into Web3, delivering a scalable and engaging ecosystem with strong token utility and sustainable growth potential. Officiële website: https://www.vicetoken.io/ Whitepaper: https://vice-io.gitbook.io/vice.io-docs Block explorer: https://etherscan.io/token/0xfd409bc96d126bc8a56479d4c7672015d539f96c

Vice (VICE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Vice (VICE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 35.52M $ 35.52M $ 35.52M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 991.76M $ 991.76M $ 991.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 35.82M $ 35.82M $ 35.82M Hoogste ooit: $ 0.16372 $ 0.16372 $ 0.16372 Laagste ooit: $ 0.006615434681747624 $ 0.006615434681747624 $ 0.006615434681747624 Huidige prijs: $ 0.03582 $ 0.03582 $ 0.03582 Meer informatie over Vice (VICE) prijs

Vice (VICE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Vice (VICE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VICE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VICE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VICE begrijpt, kun je de live prijs van VICE token verkennen!

Hoe koop je VICE? Wil je Vice (VICE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om VICE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je VICE koopt op MEXC!

Vice (VICE) Prijsgeschiedenis Door de VICE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de VICE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van VICE Wil je weten waar je VICE naartoe gaat? Onze VICE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VICE token!

