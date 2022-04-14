Viction (VIC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Viction (VIC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Viction (VIC) Informatie Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards. Officiële website: https://viction.xyz/ Whitepaper: https://docs.viction.xyz/whitepaper-and-research Block explorer: https://www.vicscan.xyz/

Viction (VIC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Viction (VIC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.74M $ 25.74M $ 25.74M Totale voorraad: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Circulerende voorraad: $ 122.62M $ 122.62M $ 122.62M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 44.08M $ 44.08M $ 44.08M Hoogste ooit: $ 3.915 $ 3.915 $ 3.915 Laagste ooit: $ 0.1359477912669297 $ 0.1359477912669297 $ 0.1359477912669297 Huidige prijs: $ 0.2099 $ 0.2099 $ 0.2099 Meer informatie over Viction (VIC) prijs

Viction (VIC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Viction (VIC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VIC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VIC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VIC begrijpt, kun je de live prijs van VIC token verkennen!

