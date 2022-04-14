Voyager Token (VGX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Voyager Token (VGX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Voyager Token (VGX) Informatie VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more. VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more. Officiële website: https://www.vgxfoundation.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/12_Q5iZGYYO8rQ72iRdr0AtyyOaQwg6gR/view?usp=sharing Block explorer: https://etherscan.io/address/0x3C4B6E6e1eA3D4863700D7F76b36B7f3D3f13E3d Koop nu VGX!

Voyager Token (VGX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Voyager Token (VGX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 865.17K $ 865.17K $ 865.17K Totale voorraad: $ 916.53M $ 916.53M $ 916.53M Circulerende voorraad: $ 545.50M $ 545.50M $ 545.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Hoogste ooit: $ 0.7886 $ 0.7886 $ 0.7886 Laagste ooit: $ 0.001569062881987218 $ 0.001569062881987218 $ 0.001569062881987218 Huidige prijs: $ 0.001586 $ 0.001586 $ 0.001586 Meer informatie over Voyager Token (VGX) prijs

Voyager Token (VGX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Voyager Token (VGX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VGX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VGX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VGX begrijpt, kun je de live prijs van VGX token verkennen!

