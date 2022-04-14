Veloce (VEXT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Veloce (VEXT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Veloce (VEXT) Informatie Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship. Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship. Officiële website: https://www.velocemediagroup.com/vext Whitepaper: https://docs.velocemediagroup.com/whitepaper Block explorer: https://etherscan.io/token/0xB2492E97a68a6E4B9E9a11B99F6C42E5aCCD38c7 Koop nu VEXT!

Veloce (VEXT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Veloce (VEXT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 391.61K $ 391.61K $ 391.61K Totale voorraad: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Circulerende voorraad: $ 216.48M $ 216.48M $ 216.48M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 542.70K $ 542.70K $ 542.70K Hoogste ooit: $ 0.8438 $ 0.8438 $ 0.8438 Laagste ooit: $ 0.001307910679458189 $ 0.001307910679458189 $ 0.001307910679458189 Huidige prijs: $ 0.001809 $ 0.001809 $ 0.001809 Meer informatie over Veloce (VEXT) prijs

Veloce (VEXT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Veloce (VEXT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VEXT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VEXT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VEXT begrijpt, kun je de live prijs van VEXT token verkennen!

Hoe koop je VEXT? Wil je Veloce (VEXT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om VEXT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je VEXT koopt op MEXC!

Veloce (VEXT) Prijsgeschiedenis Door de VEXT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de VEXT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van VEXT Wil je weten waar je VEXT naartoe gaat? Onze VEXT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VEXT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!