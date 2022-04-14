Verse (VERSE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Verse (VERSE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Verse (VERSE) Informatie Bitcoin.com's rewards and utility token, VERSE, accelerates the global adoption of cryptocurrency in a self-custodial model through incentives and gamification. Bitcoin.com's rewards and utility token, VERSE, accelerates the global adoption of cryptocurrency in a self-custodial model through incentives and gamification. Officiële website: https://verse.bitcoin.com Whitepaper: https://getverse.com/verse-whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x249ca82617ec3dfb2589c4c17ab7ec9765350a18 Koop nu VERSE!

Verse (VERSE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Verse (VERSE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Totale voorraad: $ 196.44B $ 196.44B $ 196.44B Circulerende voorraad: $ 42.10B $ 42.10B $ 42.10B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.81M $ 12.81M $ 12.81M Hoogste ooit: $ 0.00020072 $ 0.00020072 $ 0.00020072 Laagste ooit: $ 0.000000321952190022 $ 0.000000321952190022 $ 0.000000321952190022 Huidige prijs: $ 0.000061 $ 0.000061 $ 0.000061 Meer informatie over Verse (VERSE) prijs

Verse (VERSE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Verse (VERSE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VERSE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VERSE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VERSE begrijpt, kun je de live prijs van VERSE token verkennen!

Verse (VERSE) Prijsgeschiedenis Door de VERSE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de VERSE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van VERSE Wil je weten waar je VERSE naartoe gaat? Onze VERSE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VERSE token!

