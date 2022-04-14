VENOM (VENOM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in VENOM (VENOM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

VENOM (VENOM) Informatie Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance. Officiële website: https://venom.foundation Whitepaper: https://venom.foundation/Venom_Whitepaper.pdf Block explorer: https://venomscan.com/

VENOM (VENOM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor VENOM (VENOM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 120.22M $ 120.22M $ 120.22M Totale voorraad: $ 7.31B $ 7.31B $ 7.31B Circulerende voorraad: $ 988.92M $ 988.92M $ 988.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 972.56M $ 972.56M $ 972.56M Hoogste ooit: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Laagste ooit: $ 0.034636160326987464 $ 0.034636160326987464 $ 0.034636160326987464 Huidige prijs: $ 0.12157 $ 0.12157 $ 0.12157 Meer informatie over VENOM (VENOM) prijs

VENOM (VENOM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van VENOM (VENOM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VENOM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VENOM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VENOM begrijpt, kun je de live prijs van VENOM token verkennen!

VENOM (VENOM) Prijsgeschiedenis Door de VENOM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de VENOM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van VENOM Wil je weten waar je VENOM naartoe gaat? Onze VENOM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VENOM token!

