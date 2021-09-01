VEMP (VEMP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in VEMP (VEMP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

VEMP (VEMP) Informatie vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021. vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021. Officiële website: https://vemp.xyz Whitepaper: https://2432503192-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3Fm3GVNNJOSvH6h9bfX4%2Fuploads%2FJ7YCRkrWQGj7dPb7fdME%2FvEmpire%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=76b760c9-f736-44b2-94eb-bac364f57e6a Block explorer: https://arbiscan.io/token/0xaf7e3f16d747e77e927dc94287f86eb95a64d83d Koop nu VEMP!

VEMP (VEMP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor VEMP (VEMP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 276.51K $ 276.51K $ 276.51K Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 392.94M $ 392.94M $ 392.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 351.85K $ 351.85K $ 351.85K Hoogste ooit: $ 0.67 $ 0.67 $ 0.67 Laagste ooit: $ 0.000507096748872242 $ 0.000507096748872242 $ 0.000507096748872242 Huidige prijs: $ 0.0007037 $ 0.0007037 $ 0.0007037 Meer informatie over VEMP (VEMP) prijs

VEMP (VEMP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van VEMP (VEMP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VEMP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VEMP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VEMP begrijpt, kun je de live prijs van VEMP token verkennen!

