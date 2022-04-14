Vatra INU (VATR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Vatra INU (VATR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Vatra INU (VATR) Informatie Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project. Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project. Officiële website: https://vatrainu.com/en Whitepaper: https://vatrainu.com/docs/vatr-whitepaper-v1.01-en.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x3d234A9d23F01c5556AD3dfA88F470f8982ab1b4#balances Koop nu VATR!

Vatra INU (VATR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Vatra INU (VATR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 148.00M $ 148.00M $ 148.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 40.52K $ 40.52K $ 40.52K Hoogste ooit: $ 0.0214 $ 0.0214 $ 0.0214 Laagste ooit: $ 0.000419774377370754 $ 0.000419774377370754 $ 0.000419774377370754 Huidige prijs: $ 0.0002738 $ 0.0002738 $ 0.0002738 Meer informatie over Vatra INU (VATR) prijs

Vatra INU (VATR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Vatra INU (VATR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VATR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VATR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VATR begrijpt, kun je de live prijs van VATR token verkennen!

Vatra INU (VATR) Prijsgeschiedenis Door de VATR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de VATR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van VATR Wil je weten waar je VATR naartoe gaat? Onze VATR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VATR token!

