VANA (VANA) Informatie Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy. Officiële website: https://www.vana.org/ Whitepaper: https://docs.vana.org/docs/vana-whitepaper Block explorer: https://vanascan.io/

VANA (VANA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor VANA (VANA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 121.51M $ 121.51M $ 121.51M Totale voorraad: $ 112.64M $ 112.64M $ 112.64M Circulerende voorraad: $ 30.08M $ 30.08M $ 30.08M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 484.68M $ 484.68M $ 484.68M Hoogste ooit: $ 35.517 $ 35.517 $ 35.517 Laagste ooit: $ 3.7412727319769483 $ 3.7412727319769483 $ 3.7412727319769483 Huidige prijs: $ 4.039 $ 4.039 $ 4.039 Meer informatie over VANA (VANA) prijs

VANA (VANA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van VANA (VANA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VANA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VANA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VANA begrijpt, kun je de live prijs van VANA token verkennen!

Hoe koop je VANA? Wil je VANA (VANA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om VANA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je VANA koopt op MEXC!

VANA (VANA) Prijsgeschiedenis Door de VANA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de VANA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van VANA Wil je weten waar je VANA naartoe gaat? Onze VANA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VANA token!

