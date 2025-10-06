Wat is Vameon (VAMEON)?

Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay.

Vameon (VAMEON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Vameon (VAMEON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van VAMEON token !

Vameon bron

Voor een beter begrip van Vameon kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Vameon Hoeveel is Vameon (VAMEON) vandaag waard? De live VAMEON prijs in USD is 0.00002333 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige VAMEON naar USD prijs? $ 0.00002333 . Bekijk De huidige prijs van VAMEON naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van Vameon? De marktkapitalisatie van VAMEON is $ 5.82M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van VAMEON? De circulerende voorraad van VAMEON is 249.41B USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van VAMEON? VAMEON bereikte een ATH-prijs van 0.000941194040872492 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van VAMEON? VAMEON zag een ATL-prijs van 0.000004946453995299 USD . Wat is het handelsvolume van VAMEON? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van VAMEON is $ 337.69K USD . Zal VAMEON dit jaar hoger gaan? VAMEON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de VAMEON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

Vameon (VAMEON) Belangrijke updates uit de sector

