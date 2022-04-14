Vectorspace AI X (VAIX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Vectorspace AI X (VAIX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Vectorspace AI X (VAIX) Informatie We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind. We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind. Officiële website: https://vectorspace.ai Block explorer: https://etherscan.io/token/0xB7b37b81d4497AB317fc9d4A370CF243043d6bBe Koop nu VAIX!

Vectorspace AI X (VAIX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Vectorspace AI X (VAIX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Totale voorraad: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Circulerende voorraad: $ 49.88M $ 49.88M $ 49.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Hoogste ooit: $ 0.2541 $ 0.2541 $ 0.2541 Laagste ooit: $ 0.01002462128791707 $ 0.01002462128791707 $ 0.01002462128791707 Huidige prijs: $ 0.02265 $ 0.02265 $ 0.02265 Meer informatie over Vectorspace AI X (VAIX) prijs

Vectorspace AI X (VAIX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Vectorspace AI X (VAIX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VAIX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VAIX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VAIX begrijpt, kun je de live prijs van VAIX token verkennen!

Hoe koop je VAIX? Wil je Vectorspace AI X (VAIX) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om VAIX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je VAIX koopt op MEXC!

Vectorspace AI X (VAIX) Prijsgeschiedenis Door de VAIX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de VAIX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van VAIX Wil je weten waar je VAIX naartoe gaat? Onze VAIX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VAIX token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!