Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI's GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google's AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker. Officiële website: https://www.vaiot.ai/ Whitepaper: https://github.com/VAIOT/vaiot-resources Block explorer: https://etherscan.io/token/0xD13cfD3133239a3c73a9E535A5c4DadEE36b395c

VAIOT (VAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor VAIOT (VAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.49M $ 8.49M $ 8.49M Totale voorraad: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Circulerende voorraad: $ 389.40M $ 389.40M $ 389.40M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.72M $ 8.72M $ 8.72M Hoogste ooit: $ 0.476 $ 0.476 $ 0.476 Laagste ooit: $ 0.004549306036172591 $ 0.004549306036172591 $ 0.004549306036172591 Huidige prijs: $ 0.02179 $ 0.02179 $ 0.02179 Meer informatie over VAIOT (VAI) prijs

VAIOT (VAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van VAIOT (VAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VAI begrijpt, kun je de live prijs van VAI token verkennen!

