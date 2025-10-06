BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Unstable Tether prijs vandaag is 0.000121 USD. Volg realtime USDUT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de USDUT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Unstable Tether prijs vandaag is 0.000121 USD. Volg realtime USDUT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de USDUT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over USDUT

USDUT Prijsinformatie

Wat is USDUT

USDUT tokenomie

USDUT Prijsvoorspelling

USDUT Geschiedenis

USDUT koopgids

USDUT-naar-Fiat valutaconversie

USDUT spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Unstable Tether logo

Unstable Tether koers(USDUT)

1 USDUT naar USD live prijs:

$0.000121
$0.000121$0.000121
-5.76%1D
USD
Unstable Tether (USDUT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:00:54 (UTC+8)

Unstable Tether (USDUT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0001142
$ 0.0001142$ 0.0001142
24u laag
$ 0.0001291
$ 0.0001291$ 0.0001291
24u hoog

$ 0.0001142
$ 0.0001142$ 0.0001142

$ 0.0001291
$ 0.0001291$ 0.0001291

--
----

--
----

-0.17%

-5.76%

-24.99%

-24.99%

Unstable Tether (USDUT) real-time prijs is $ 0.000121. De afgelopen 24 uur werd er USDUT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0001142 en een hoogtepunt van $ 0.0001291, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USDUT hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USDUT met -0.17% veranderd in het afgelopen uur, -5.76% in de afgelopen 24 uur en -24.99% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Unstable Tether (USDUT) Marktinformatie

--
----

$ 55.55K
$ 55.55K$ 55.55K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

De huidige marktkapitalisatie van Unstable Tether is --, met een handelsvolume van $ 55.55K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USDUT is --, met een totale voorraad van --. De volledig verwaterde waardering (FDV) is --.

Unstable Tether (USDUT) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Unstable Tether prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000007396-5.76%
30 dagen$ -0.0002429-66.75%
60 dagen$ -0.00167-93.25%
90 dagen$ -0.001879-93.95%
Unstable Tether prijswijziging vandaag

USDUT registreerde vandaag een verandering van $ -0.000007396 (-5.76%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Unstable Tether 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0002429 (-66.75%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Unstable Tether 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,USDUT zien we een verandering van $ -0.00167 (-93.25%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Unstable Tether 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.001879 (-93.95%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Unstable Tether (USDUT) bekijken?

Bekijk nu de Unstable Tetherprijsgeschiedenispagina.

Wat is Unstable Tether (USDUT)?

USDUT is a meme coin themed around the “unstable dollar peg,” with a narrative centered on deliberate instability to drive speculative interest.

Unstable Tether is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeUnstable Tether investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van USDUT staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Unstable Tether lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Unstable Tether aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Unstable Tether Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Unstable Tether (USDUT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Unstable Tether (USDUT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Unstable Tether te bekijken.

Bekijk nu de Unstable Tether prijsvoorspelling !

Unstable Tether (USDUT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Unstable Tether (USDUT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van USDUT token !

Hoe koop je Unstable Tether (USDUT)?

Op zoek naar Hoe koop je Unstable Tether? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Unstable Tether gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

USDUT naar lokale valuta's

1 Unstable Tether(USDUT) naar VND
3.184115
1 Unstable Tether(USDUT) naar AUD
A$0.00018634
1 Unstable Tether(USDUT) naar GBP
0.00009196
1 Unstable Tether(USDUT) naar EUR
0.00010527
1 Unstable Tether(USDUT) naar USD
$0.000121
1 Unstable Tether(USDUT) naar MYR
RM0.00050699
1 Unstable Tether(USDUT) naar TRY
0.0050941
1 Unstable Tether(USDUT) naar JPY
¥0.018513
1 Unstable Tether(USDUT) naar ARS
ARS$0.17638412
1 Unstable Tether(USDUT) naar RUB
0.00983004
1 Unstable Tether(USDUT) naar INR
0.01072423
1 Unstable Tether(USDUT) naar IDR
Rp2.01666586
1 Unstable Tether(USDUT) naar PHP
0.00712327
1 Unstable Tether(USDUT) naar EGP
￡E.0.00573298
1 Unstable Tether(USDUT) naar BRL
R$0.00065219
1 Unstable Tether(USDUT) naar CAD
C$0.00017061
1 Unstable Tether(USDUT) naar BDT
0.0147499
1 Unstable Tether(USDUT) naar NGN
0.174603
1 Unstable Tether(USDUT) naar COP
$0.467181
1 Unstable Tether(USDUT) naar ZAR
R.0.00211508
1 Unstable Tether(USDUT) naar UAH
0.00509168
1 Unstable Tether(USDUT) naar TZS
T.Sh.0.297297
1 Unstable Tether(USDUT) naar VES
Bs0.026983
1 Unstable Tether(USDUT) naar CLP
$0.114466
1 Unstable Tether(USDUT) naar PKR
Rs0.03420912
1 Unstable Tether(USDUT) naar KZT
0.0634161
1 Unstable Tether(USDUT) naar THB
฿0.00393492
1 Unstable Tether(USDUT) naar TWD
NT$0.00374011
1 Unstable Tether(USDUT) naar AED
د.إ0.00044407
1 Unstable Tether(USDUT) naar CHF
Fr0.00009801
1 Unstable Tether(USDUT) naar HKD
HK$0.00094017
1 Unstable Tether(USDUT) naar AMD
֏0.04628855
1 Unstable Tether(USDUT) naar MAD
.د.م0.00112651
1 Unstable Tether(USDUT) naar MXN
$0.00225907
1 Unstable Tether(USDUT) naar SAR
ريال0.00045375
1 Unstable Tether(USDUT) naar ETB
Br0.01850695
1 Unstable Tether(USDUT) naar KES
KSh0.01563199
1 Unstable Tether(USDUT) naar JOD
د.أ0.000085789
1 Unstable Tether(USDUT) naar PLN
0.0004477
1 Unstable Tether(USDUT) naar RON
лв0.00053482
1 Unstable Tether(USDUT) naar SEK
kr0.00115918
1 Unstable Tether(USDUT) naar BGN
лв0.0002057
1 Unstable Tether(USDUT) naar HUF
Ft0.04083629
1 Unstable Tether(USDUT) naar CZK
0.0025652
1 Unstable Tether(USDUT) naar KWD
د.ك0.000037147
1 Unstable Tether(USDUT) naar ILS
0.00039567
1 Unstable Tether(USDUT) naar BOB
Bs0.00083611
1 Unstable Tether(USDUT) naar AZN
0.0002057
1 Unstable Tether(USDUT) naar TJS
SM0.00111562
1 Unstable Tether(USDUT) naar GEL
0.00032912
1 Unstable Tether(USDUT) naar AOA
Kz0.1104004
1 Unstable Tether(USDUT) naar BHD
.د.ب0.000045496
1 Unstable Tether(USDUT) naar BMD
$0.000121
1 Unstable Tether(USDUT) naar DKK
kr0.0007865
1 Unstable Tether(USDUT) naar HNL
L0.00318714
1 Unstable Tether(USDUT) naar MUR
0.00556842
1 Unstable Tether(USDUT) naar NAD
$0.00210419
1 Unstable Tether(USDUT) naar NOK
kr0.00123541
1 Unstable Tether(USDUT) naar NZD
$0.00021417
1 Unstable Tether(USDUT) naar PAB
B/.0.000121
1 Unstable Tether(USDUT) naar PGK
K0.00051425
1 Unstable Tether(USDUT) naar QAR
ر.ق0.00044044
1 Unstable Tether(USDUT) naar RSD
дин.0.01235047
1 Unstable Tether(USDUT) naar UZS
soʻm1.44047596
1 Unstable Tether(USDUT) naar ALL
L0.01017731
1 Unstable Tether(USDUT) naar ANG
ƒ0.00021659
1 Unstable Tether(USDUT) naar AWG
ƒ0.00021659
1 Unstable Tether(USDUT) naar BBD
$0.000242
1 Unstable Tether(USDUT) naar BAM
KM0.0002057
1 Unstable Tether(USDUT) naar BIF
Fr0.356829
1 Unstable Tether(USDUT) naar BND
$0.0001573
1 Unstable Tether(USDUT) naar BSD
$0.000121
1 Unstable Tether(USDUT) naar JMD
$0.01942413
1 Unstable Tether(USDUT) naar KHR
0.48594326
1 Unstable Tether(USDUT) naar KMF
Fr0.051546
1 Unstable Tether(USDUT) naar LAK
2.63043473
1 Unstable Tether(USDUT) naar LKR
රු0.03687838
1 Unstable Tether(USDUT) naar MDL
L0.00207273
1 Unstable Tether(USDUT) naar MGA
Ar0.5450445
1 Unstable Tether(USDUT) naar MOP
P0.000968
1 Unstable Tether(USDUT) naar MVR
0.0018634
1 Unstable Tether(USDUT) naar MWK
MK0.21006931
1 Unstable Tether(USDUT) naar MZN
MT0.00773795
1 Unstable Tether(USDUT) naar NPR
रु0.01716506
1 Unstable Tether(USDUT) naar PYG
0.858132
1 Unstable Tether(USDUT) naar RWF
Fr0.175571
1 Unstable Tether(USDUT) naar SBD
$0.00099583
1 Unstable Tether(USDUT) naar SCR
0.00162745
1 Unstable Tether(USDUT) naar SRD
$0.0046585
1 Unstable Tether(USDUT) naar SVC
$0.00105875
1 Unstable Tether(USDUT) naar SZL
L0.0021054
1 Unstable Tether(USDUT) naar TMT
m0.00042471
1 Unstable Tether(USDUT) naar TND
د.ت0.000355498
1 Unstable Tether(USDUT) naar TTD
$0.00082038
1 Unstable Tether(USDUT) naar UGX
Sh0.421564
1 Unstable Tether(USDUT) naar XAF
Fr0.069091
1 Unstable Tether(USDUT) naar XCD
$0.0003267
1 Unstable Tether(USDUT) naar XOF
Fr0.069091
1 Unstable Tether(USDUT) naar XPF
Fr0.012463
1 Unstable Tether(USDUT) naar BWP
P0.0016335
1 Unstable Tether(USDUT) naar BZD
$0.00024321
1 Unstable Tether(USDUT) naar CVE
$0.01163173
1 Unstable Tether(USDUT) naar DJF
Fr0.021417
1 Unstable Tether(USDUT) naar DOP
$0.00777546
1 Unstable Tether(USDUT) naar DZD
د.ج0.01583285
1 Unstable Tether(USDUT) naar FJD
$0.00027588
1 Unstable Tether(USDUT) naar GNF
Fr1.052095
1 Unstable Tether(USDUT) naar GTQ
Q0.00092686
1 Unstable Tether(USDUT) naar GYD
$0.0253132
1 Unstable Tether(USDUT) naar ISK
kr0.015367

Mensen vragen ook: Andere vragen over Unstable Tether

Hoeveel is Unstable Tether (USDUT) vandaag waard?
De live USDUT prijs in USD is 0.000121 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige USDUT naar USD prijs?
De huidige prijs van USDUT naar USD is $ 0.000121. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Unstable Tether?
De marktkapitalisatie van USDUT is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van USDUT?
De circulerende voorraad van USDUT is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van USDUT?
USDUT bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van USDUT?
USDUT zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van USDUT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van USDUT is $ 55.55K USD.
Zal USDUT dit jaar hoger gaan?
USDUT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de USDUT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:00:54 (UTC+8)

Unstable Tether (USDUT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

USDUT-naar-USD calculator

Bedrag

USDUT
USDUT
USD
USD

1 USDUT = 0.000121 USD

Handel in USDUT

USDUT/USDT
$0.000121
$0.000121$0.000121
-5.89%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,467.92
$101,467.92$101,467.92

-1.66%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,279.83
$3,279.83$3,279.83

-6.48%

Solana logo

Solana

SOL

$155.09
$155.09$155.09

-3.95%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2120
$1.2120$1.2120

+708.00%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,467.92
$101,467.92$101,467.92

-1.66%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,279.83
$3,279.83$3,279.83

-6.48%

Solana logo

Solana

SOL

$155.09
$155.09$155.09

-3.95%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2137
$2.2137$2.2137

-2.99%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16159
$0.16159$0.16159

-1.42%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4573
$0.4573$0.4573

+814.60%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4573
$0.4573$0.4573

+814.60%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2120
$1.2120$1.2120

+708.00%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.11700
$0.11700$0.11700

+662.71%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000733
$0.000000000733$0.000000000733

+752.32%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2224
$0.2224$0.2224

+239.54%