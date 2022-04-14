unstable coin (USDUC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in unstable coin (USDUC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

unstable coin (USDUC) Informatie $USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies. $USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies. Officiële website: https://www.usduc.org/ Whitepaper: https://x.com/usduc_coin/status/1932973695774965975 Block explorer: https://solscan.io/token/CB9dDufT3ZuQXqqSfa1c5kY935TEreyBw9XJXxHKpump Koop nu USDUC!

unstable coin (USDUC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor unstable coin (USDUC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 31.27M $ 31.27M $ 31.27M Totale voorraad: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Circulerende voorraad: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 31.27M $ 31.27M $ 31.27M Hoogste ooit: $ 0.07775 $ 0.07775 $ 0.07775 Laagste ooit: $ 0.006840683165320168 $ 0.006840683165320168 $ 0.006840683165320168 Huidige prijs: $ 0.03127 $ 0.03127 $ 0.03127 Meer informatie over unstable coin (USDUC) prijs

unstable coin (USDUC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van unstable coin (USDUC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USDUC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USDUC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USDUC begrijpt, kun je de live prijs van USDUC token verkennen!

Hoe koop je USDUC? Wil je unstable coin (USDUC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om USDUC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je USDUC koopt op MEXC!

unstable coin (USDUC) Prijsgeschiedenis Door de USDUC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de USDUC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van USDUC Wil je weten waar je USDUC naartoe gaat? Onze USDUC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van USDUC token!

