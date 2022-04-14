Ethena USDe (USDE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ethena USDe (USDE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ethena USDe (USDE) Informatie Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi. Officiële website: https://www.ethena.fi/ Whitepaper: https://ethena-labs.gitbook.io/ethena-labs/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3

Ethena USDe (USDE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ethena USDe (USDE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.15B $ 14.15B $ 14.15B Totale voorraad: $ 14.13B $ 14.13B $ 14.13B Circulerende voorraad: $ 14.13B $ 14.13B $ 14.13B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.15B $ 14.15B $ 14.15B Hoogste ooit: $ 1.0205 $ 1.0205 $ 1.0205 Laagste ooit: $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 Huidige prijs: $ 1.0009 $ 1.0009 $ 1.0009 Meer informatie over Ethena USDe (USDE) prijs

Ethena USDe (USDE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ethena USDe (USDE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USDE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USDE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USDE begrijpt, kun je de live prijs van USDE token verkennen!

Ethena USDe (USDE) Prijsgeschiedenis Door de USDE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de USDE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van USDE Wil je weten waar je USDE naartoe gaat? Onze USDE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van USDE token!

