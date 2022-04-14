Urolithin A (URO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Urolithin A (URO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Urolithin A (URO) Informatie Urolithin A is a meme coin on the Solana chain. Urolithin A is a meme coin on the Solana chain. Officiële website: https://pump-science-app.vercel.app/experiments/URO Block explorer: https://solscan.io/token/FvgqHMfL9yn39V79huDPy3YUNDoYJpuLWng2JfmQpump Koop nu URO!

Urolithin A (URO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Urolithin A (URO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Totale voorraad: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Circulerende voorraad: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Hoogste ooit: $ 0.12586 $ 0.12586 $ 0.12586 Laagste ooit: $ 0.000006418559921488 $ 0.000006418559921488 $ 0.000006418559921488 Huidige prijs: $ 0.001424 $ 0.001424 $ 0.001424 Meer informatie over Urolithin A (URO) prijs

Urolithin A (URO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Urolithin A (URO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal URO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel URO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van URO begrijpt, kun je de live prijs van URO token verkennen!

