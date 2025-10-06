BeursDEX+
De live Uranus prijs vandaag is 0.36641 USD. Volg realtime URANUS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de URANUS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over URANUS

URANUS Prijsinformatie

Wat is URANUS

URANUS tokenomie

URANUS Prijsvoorspelling

URANUS Geschiedenis

URANUS koopgids

URANUS-naar-Fiat valutaconversie

URANUS spot

URANUS USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Uranus logo

Uranus koers(URANUS)

1 URANUS naar USD live prijs:

$0.36633
$0.36633$0.36633
+11.56%1D
USD
Uranus (URANUS) live prijsgrafiek
Uranus (URANUS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.28098
$ 0.28098$ 0.28098
24u laag
$ 0.41374
$ 0.41374$ 0.41374
24u hoog

$ 0.28098
$ 0.28098$ 0.28098

$ 0.41374
$ 0.41374$ 0.41374

--
----

--
----

+2.65%

+11.56%

-35.34%

-35.34%

Uranus (URANUS) real-time prijs is $ 0.36641. De afgelopen 24 uur werd er URANUS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.28098 en een hoogtepunt van $ 0.41374, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De URANUS hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is URANUS met +2.65% veranderd in het afgelopen uur, +11.56% in de afgelopen 24 uur en -35.34% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Uranus (URANUS) Marktinformatie

--
----

$ 138.82K
$ 138.82K$ 138.82K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

De huidige marktkapitalisatie van Uranus is --, met een handelsvolume van $ 138.82K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van URANUS is --, met een totale voorraad van --. De volledig verwaterde waardering (FDV) is --.

Uranus (URANUS) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Uranus prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0379596+11.56%
30 dagen$ +0.17697+93.41%
60 dagen$ +0.09612+35.56%
90 dagen$ -0.07485-16.97%
Uranus prijswijziging vandaag

URANUS registreerde vandaag een verandering van $ +0.0379596 (+11.56%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Uranus 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.17697 (+93.41%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Uranus 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,URANUS zien we een verandering van $ +0.09612 (+35.56%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Uranus 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.07485 (-16.97%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Uranus (URANUS) bekijken?

Bekijk nu de Uranusprijsgeschiedenispagina.

Wat is Uranus (URANUS)?

Uranus is a planet-themed memecoin launched by @jup_studio, similar in concept to Jupiter and Meteora.

Uranus is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeUranus investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van URANUS staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Uranus lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Uranus aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Uranus Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Uranus (URANUS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Uranus (URANUS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Uranus te bekijken.

Bekijk nu de Uranus prijsvoorspelling !

Uranus (URANUS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Uranus (URANUS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van URANUS token !

Hoe koop je Uranus (URANUS)?

Op zoek naar Hoe koop je Uranus? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Uranus gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

URANUS naar lokale valuta's

1 Uranus(URANUS) naar VND
9,642.07915
1 Uranus(URANUS) naar AUD
A$0.5642714
1 Uranus(URANUS) naar GBP
0.2784716
1 Uranus(URANUS) naar EUR
0.3187767
1 Uranus(URANUS) naar USD
$0.36641
1 Uranus(URANUS) naar MYR
RM1.5352579
1 Uranus(URANUS) naar TRY
15.425861
1 Uranus(URANUS) naar JPY
¥56.06073
1 Uranus(URANUS) naar ARS
ARS$534.1231852
1 Uranus(URANUS) naar RUB
29.7964612
1 Uranus(URANUS) naar INR
32.4859106
1 Uranus(URANUS) naar IDR
Rp6,106.8308906
1 Uranus(URANUS) naar PHP
21.5668926
1 Uranus(URANUS) naar EGP
￡E.17.3714981
1 Uranus(URANUS) naar BRL
R$1.978614
1 Uranus(URANUS) naar CAD
C$0.5166381
1 Uranus(URANUS) naar BDT
44.665379
1 Uranus(URANUS) naar NGN
528.72963
1 Uranus(URANUS) naar COP
$1,414.70901
1 Uranus(URANUS) naar ZAR
R.6.4048468
1 Uranus(URANUS) naar UAH
15.4185328
1 Uranus(URANUS) naar TZS
T.Sh.900.26937
1 Uranus(URANUS) naar VES
Bs81.70943
1 Uranus(URANUS) naar CLP
$346.62386
1 Uranus(URANUS) naar PKR
Rs103.5914352
1 Uranus(URANUS) naar KZT
192.035481
1 Uranus(URANUS) naar THB
฿11.9229814
1 Uranus(URANUS) naar TWD
NT$11.3293972
1 Uranus(URANUS) naar AED
د.إ1.3447247
1 Uranus(URANUS) naar CHF
Fr0.2967921
1 Uranus(URANUS) naar HKD
HK$2.8470057
1 Uranus(URANUS) naar AMD
֏140.1701455
1 Uranus(URANUS) naar MAD
.د.م3.4112771
1 Uranus(URANUS) naar MXN
$6.8408747
1 Uranus(URANUS) naar SAR
ريال1.3740375
1 Uranus(URANUS) naar ETB
Br56.0424095
1 Uranus(URANUS) naar KES
KSh47.3365079
1 Uranus(URANUS) naar JOD
د.أ0.25978469
1 Uranus(URANUS) naar PLN
1.355717
1 Uranus(URANUS) naar RON
лв1.6195322
1 Uranus(URANUS) naar SEK
kr3.5102078
1 Uranus(URANUS) naar BGN
лв0.622897
1 Uranus(URANUS) naar HUF
Ft123.6597109
1 Uranus(URANUS) naar CZK
7.767892
1 Uranus(URANUS) naar KWD
د.ك0.11248787
1 Uranus(URANUS) naar ILS
1.1981607
1 Uranus(URANUS) naar BOB
Bs2.5318931
1 Uranus(URANUS) naar AZN
0.622897
1 Uranus(URANUS) naar TJS
SM3.3783002
1 Uranus(URANUS) naar GEL
0.9966352
1 Uranus(URANUS) naar AOA
Kz334.312484
1 Uranus(URANUS) naar BHD
.د.ب0.13813657
1 Uranus(URANUS) naar BMD
$0.36641
1 Uranus(URANUS) naar DKK
kr2.3780009
1 Uranus(URANUS) naar HNL
L9.6512394
1 Uranus(URANUS) naar MUR
16.8621882
1 Uranus(URANUS) naar NAD
$6.3718699
1 Uranus(URANUS) naar NOK
kr3.7483743
1 Uranus(URANUS) naar NZD
$0.6485457
1 Uranus(URANUS) naar PAB
B/.0.36641
1 Uranus(URANUS) naar PGK
K1.5572425
1 Uranus(URANUS) naar QAR
ر.ق1.3337324
1 Uranus(URANUS) naar RSD
дин.37.3958046
1 Uranus(URANUS) naar UZS
soʻm4,362.0231116
1 Uranus(URANUS) naar ALL
L30.8187451
1 Uranus(URANUS) naar ANG
ƒ0.6558739
1 Uranus(URANUS) naar AWG
ƒ0.6558739
1 Uranus(URANUS) naar BBD
$0.73282
1 Uranus(URANUS) naar BAM
KM0.622897
1 Uranus(URANUS) naar BIF
Fr1,080.54309
1 Uranus(URANUS) naar BND
$0.476333
1 Uranus(URANUS) naar BSD
$0.36641
1 Uranus(URANUS) naar JMD
$58.8197973
1 Uranus(URANUS) naar KHR
1,471.5245446
1 Uranus(URANUS) naar KMF
Fr156.09066
1 Uranus(URANUS) naar LAK
7,965.4346233
1 Uranus(URANUS) naar LKR
රු111.6744398
1 Uranus(URANUS) naar MDL
L6.2766033
1 Uranus(URANUS) naar MGA
Ar1,650.493845
1 Uranus(URANUS) naar MOP
P2.93128
1 Uranus(URANUS) naar MVR
5.642714
1 Uranus(URANUS) naar MWK
MK636.1280651
1 Uranus(URANUS) naar MZN
MT23.4319195
1 Uranus(URANUS) naar NPR
रु51.9789226
1 Uranus(URANUS) naar PYG
2,598.57972
1 Uranus(URANUS) naar RWF
Fr531.66091
1 Uranus(URANUS) naar SBD
$3.0155543
1 Uranus(URANUS) naar SCR
4.9282145
1 Uranus(URANUS) naar SRD
$14.106785
1 Uranus(URANUS) naar SVC
$3.2060875
1 Uranus(URANUS) naar SZL
L6.375534
1 Uranus(URANUS) naar TMT
m1.2860991
1 Uranus(URANUS) naar TND
د.ت1.07651258
1 Uranus(URANUS) naar TTD
$2.4842598
1 Uranus(URANUS) naar UGX
Sh1,276.57244
1 Uranus(URANUS) naar XAF
Fr209.22011
1 Uranus(URANUS) naar XCD
$0.989307
1 Uranus(URANUS) naar XOF
Fr209.22011
1 Uranus(URANUS) naar XPF
Fr37.74023
1 Uranus(URANUS) naar BWP
P4.946535
1 Uranus(URANUS) naar BZD
$0.7364841
1 Uranus(URANUS) naar CVE
$35.2229933
1 Uranus(URANUS) naar DJF
Fr64.85457
1 Uranus(URANUS) naar DOP
$23.5455066
1 Uranus(URANUS) naar DZD
د.ج47.9447485
1 Uranus(URANUS) naar FJD
$0.8354148
1 Uranus(URANUS) naar GNF
Fr3,185.93495
1 Uranus(URANUS) naar GTQ
Q2.8067006
1 Uranus(URANUS) naar GYD
$76.652972
1 Uranus(URANUS) naar ISK
kr46.16766

Uranus bron

Voor een beter begrip van Uranus kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Uranus

Hoeveel is Uranus (URANUS) vandaag waard?
De live URANUS prijs in USD is 0.36641 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige URANUS naar USD prijs?
De huidige prijs van URANUS naar USD is $ 0.36641. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Uranus?
De marktkapitalisatie van URANUS is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van URANUS?
De circulerende voorraad van URANUS is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van URANUS?
URANUS bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van URANUS?
URANUS zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van URANUS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van URANUS is $ 138.82K USD.
Zal URANUS dit jaar hoger gaan?
URANUS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de URANUS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Uranus (URANUS) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

