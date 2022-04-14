Uquid (UQC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Uquid (UQC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Uquid (UQC) Informatie UQUID IS LEADING WEB 3.0 SHOPPING WITH BRIDGE BETWEEN 2TRILION BILLION MARKET OF BLOCKCHAIN WITH 4 TRILLION E-COMMERCE. Officiële website: https://uquidcoin.com Whitepaper: https://uquidcoin.com/pdf/Uquid_whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x8806926ab68eb5a7b909dcaf6fdbe5d93271d6e2

Uquid (UQC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Uquid (UQC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 37.24M $ 37.24M $ 37.24M Totale voorraad: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Circulerende voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 148.96M $ 148.96M $ 148.96M Hoogste ooit: $ 69.8 $ 69.8 $ 69.8 Laagste ooit: $ 0.0370745608992 $ 0.0370745608992 $ 0.0370745608992 Huidige prijs: $ 3.724 $ 3.724 $ 3.724 Meer informatie over Uquid (UQC) prijs

Uquid (UQC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Uquid (UQC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UQC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UQC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UQC begrijpt, kun je de live prijs van UQC token verkennen!

