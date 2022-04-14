UpRock (UPT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in UpRock (UPT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

UpRock (UPT) Informatie UpRock is the world's best rewards program, where customers earn passive income to fuel the fastest growing mobile-first data network for the AI-driven internet. This network powers our DePIN-as-a-Service platform offering geo-specific real-time data collection, network intelligence and website monitoring, and the essential pre-processing tasks required for AI training. Officiële website: https://uprock.com/ Whitepaper: https://docs.uprock.com/ Block explorer: https://solscan.io/token/UPTx1d24aBWuRgwxVnFmX4gNraj3QGFzL3QqBgxtWQG

UpRock (UPT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor UpRock (UPT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 Totale voorraad: $ 999.89M Circulerende voorraad: $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.38M Hoogste ooit: $ 0.28 Laagste ooit: $ 0.007717753830140509 Huidige prijs: $ 0.00838

UpRock (UPT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van UpRock (UPT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UPT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UPT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

