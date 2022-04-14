UpOnly (UPO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in UpOnly (UPO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

UpOnly (UPO) Informatie UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games. UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games. Officiële website: https://uponly.com/ Whitepaper: https://doc.uponly.com/UpOnly-2024.pdf Block explorer: https://polygonscan.com/token/0x9dBfc1cbf7a1E711503a29B4b5F9130ebeCcaC96 Koop nu UPO!

UpOnly (UPO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor UpOnly (UPO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 520.03K $ 520.03K $ 520.03K Totale voorraad: $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M Circulerende voorraad: $ 113.79M $ 113.79M $ 113.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 731.20K $ 731.20K $ 731.20K Hoogste ooit: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 Laagste ooit: $ 0.004031877941935659 $ 0.004031877941935659 $ 0.004031877941935659 Huidige prijs: $ 0.00457 $ 0.00457 $ 0.00457 Meer informatie over UpOnly (UPO) prijs

UpOnly (UPO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van UpOnly (UPO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UPO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UPO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UPO begrijpt, kun je de live prijs van UPO token verkennen!

Hoe koop je UPO? Wil je UpOnly (UPO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om UPO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je UPO koopt op MEXC!

UpOnly (UPO) Prijsgeschiedenis Door de UPO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de UPO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van UPO Wil je weten waar je UPO naartoe gaat? Onze UPO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van UPO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!