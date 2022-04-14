Ultra (UOS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ultra (UOS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ultra (UOS) Informatie Ultra is a next-gen gaming ecosystem built by gamers, for gamers. It offers a games library, digital asset marketplace, and tournaments platform, all powered by a blazing-fast, gas-free, EVM-compatible blockchain. With $UOS at its core, Ultra empowers players and developers to create, trade, and compete, all under one roof. Officiële website: https://ultra.io/ Whitepaper: https://ultra.io/whitepaper Block explorer: https://etherscan.io/token/0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c

Ultra (UOS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ultra (UOS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.06M $ 16.06M $ 16.06M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 470.37M $ 470.37M $ 470.37M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 34.14M $ 34.14M $ 34.14M Hoogste ooit: $ 0.49 $ 0.49 $ 0.49 Laagste ooit: $ 0.0198219295518 $ 0.0198219295518 $ 0.0198219295518 Huidige prijs: $ 0.03414 $ 0.03414 $ 0.03414 Meer informatie over Ultra (UOS) prijs

Ultra (UOS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ultra (UOS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UOS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UOS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UOS begrijpt, kun je de live prijs van UOS token verkennen!

Ultra (UOS) Prijsgeschiedenis Door de UOS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de UOS prijsgeschiedenis!

