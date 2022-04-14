Lunos (UNO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Lunos (UNO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Lunos (UNO) Informatie Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re's foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3. Officiële website: https://lunos.xyz/ Whitepaper: https://unore.io/static/docs/unore-wp.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x474021845c4643113458ea4414bdb7fb74a01a77 Koop nu UNO!

Lunos (UNO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lunos (UNO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 315.73K Totale voorraad: $ 316.65M Circulerende voorraad: $ 111.57M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.09M Hoogste ooit: $ 1.09 Laagste ooit: $ 0.002067445721327751 Huidige prijs: $ 0.00283 Meer informatie over Lunos (UNO) prijs

Lunos (UNO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lunos (UNO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UNO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UNO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UNO begrijpt, kun je de live prijs van UNO token verkennen!

Hoe koop je UNO? Wil je Lunos (UNO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om UNO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je UNO koopt op MEXC!

Lunos (UNO) Prijsgeschiedenis Door de UNO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de UNO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van UNO Wil je weten waar je UNO naartoe gaat? Onze UNO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van UNO token!

