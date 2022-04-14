Unite (UNITE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Unite (UNITE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Unite (UNITE) Informatie Built on Base, Unite is the largest Layer 3 blockchain solution for mass-market mobile games. Built on Base, Unite is the largest Layer 3 blockchain solution for mass-market mobile games. Officiële website: https://unite.io Whitepaper: https://docs.unite.io Block explorer: https://basescan.org/token/0xA6C6ea2e0140849bE02A3a34780CF61b766916c5 Koop nu UNITE!

Unite (UNITE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Unite (UNITE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.08M $ 12.08M $ 12.08M Hoogste ooit: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.0004025 $ 0.0004025 $ 0.0004025 Meer informatie over Unite (UNITE) prijs

Unite (UNITE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Unite (UNITE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UNITE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UNITE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UNITE begrijpt, kun je de live prijs van UNITE token verkennen!

Unite (UNITE) Prijsgeschiedenis Door de UNITE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de UNITE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van UNITE Wil je weten waar je UNITE naartoe gaat? Onze UNITE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van UNITE token!

