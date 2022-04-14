Units.Network (UNIT0) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Units.Network (UNIT0), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Units.Network (UNIT0) Informatie UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem. Officiële website: https://units.network/ Whitepaper: https://units.network/files/level-2-blockchain-networks-and-extended-consensus.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/6FTxERA8GUvmfh1FiQ5AJQETTfibAxpmieDihBWVe8xa

Units.Network (UNIT0) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Units.Network (UNIT0), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Totale voorraad: $ 100.87M $ 100.87M $ 100.87M Circulerende voorraad: $ 5.10M $ 5.10M $ 5.10M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 35.44M $ 35.44M $ 35.44M Hoogste ooit: $ 1.617 $ 1.617 $ 1.617 Laagste ooit: $ 0.09559489333212444 $ 0.09559489333212444 $ 0.09559489333212444 Huidige prijs: $ 0.3514 $ 0.3514 $ 0.3514 Meer informatie over Units.Network (UNIT0) prijs

Units.Network (UNIT0) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Units.Network (UNIT0) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UNIT0 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UNIT0 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UNIT0 begrijpt, kun je de live prijs van UNIT0 token verkennen!

Units.Network (UNIT0) Prijsgeschiedenis Door de UNIT0 prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de UNIT0 prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van UNIT0 Wil je weten waar je UNIT0 naartoe gaat? Onze UNIT0 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van UNIT0 token!

